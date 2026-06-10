Secrétariat général de l’ONU : Macky Sall promet de «rétablir la confiance» dans le multilatéralisme

L’ancien président sénégalais Macky Sall, candidat au poste de Secrétaire général de l’ONU, a participé par visioconférence, mercredi 09 juin, à un débat public réunissant quatre de ses adversaires à la succession de Antonio Guterres. Face à un système international qu’il juge «fragmenté», Macky Sall s’est voulu un «bâtisseur de ponts» et a plaidé pour une ONU plus proches et à l’écoute des mutations du monde.



«On ne peut pas lutter contre le terrorisme, l’instabilité ou les migrations uniquement par des mesures sécuritaires», a dit Macky Sall, qui compte œuvrer pour une organisation «plus inclusive, plus efficace et plus proche des peuples».



L’ancien président a aussi soutenu qu’il ne présente pas «pour une carrière», mais pour «avoir un impact» sur la marche du monde.



Emmanuel Macron avait reçu à l’Élysée, mardi 02 juin, l'ancien président sénégalais Macky Sall. Une entrevue annoncée par ce dernier sur les réseaux sociaux et centrée sur sa candidature au poste de secrétaire général des Nations unies.



« Je remercie vivement le président Emmanuel Macron pour son accueil chaleureux et nos échanges fructueux. Nous partageons la vision d'une ONU ambitieuse, réformée et revitalisée pour renforcer son efficacité, sa représentativité et sa capacité à répondre aux attentes des peuples et des États », avait-t-il écrit.