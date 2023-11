Dakar: 57 cas de dengue recensés dans le département de Pikine

Le département de Pikine fait face à une recrudescence de la dengue, avec l'enregistrement de 57 cas selon les informations relayées lors d'une journée d'actions massives de sensibilisation et de désinsectisation des quartiers. Cette initiative a pour objectif de contrer la propagation des moustiques et autres arthropodes vecteurs de maladies transmissibles.



La dengue, une maladie virale propagée par les moustiques femelles infectées, principalement de l'espèce Aedes aegypti, reste une préoccupation majeure pour les autorités sanitaires. Ainsi, les services d'hygiène sont en train d’intensifier leurs efforts pour enrayer la prolifération de ces moustiques, vecteurs également du virus du Chikungunya, du virus amaril et du virus Zika.



Pour ce faire, de nouvelles approches technologiques sont prévues, notamment l'utilisation de drones, dans le but de mettre un terme à la propagation du virus.