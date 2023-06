Dakar : 7.300 personnes mobilisées pour débarrasser les communes des tas d’ordures après la Tabaski

La Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED) a enregistré 7.295 inscriptions de personnes désireuses de participer au nettoiement des villes après la Tabaski, a appris APS auprès de son directeur général, Mass Thiam.



La SONAGED a ouvert une plateforme électronique permettant à ceux qui le désirent de s’inscrire pour prendre part à l’ «opération Tabaski» qui va consister à nettoyer les rues souvent jonchées d’impressionnantes quantités d’ordures après cette fête musulmane.



« Nous avons constaté qu’à la clôture des inscriptions, 7.295 personnes, à savoir 3.321 agents de la SONAGED et 3.974 non-agents, s’étaient inscrites sur cette plateforme pour participer […] à l’effort de nettoiement des quartiers et des marchés, dans toutes les communes du Sénégal» a dit M. Thiam aux journalistes lors du lancement de l’opération de nettoiement.



Les personnes inscrites devaient être réparties entre les communes du pays, dès jeudi soir, pour entamer l’opération dès vendredi, selon le directeur général de la SONAGED.



Une dizaine d’‘’engins lourds’’ seront ‘’mobilisés’’, de même que le dispositif habituel, qui est constitué de camions à ordures.





Les brigades de propreté de proximité des quartiers et d’autres structures chargées de la propreté des villes prendront part à l’opération.



« Nous souhaitons que les rues et les quartiers redeviennent propres, que les gens puissent vaquer à leurs occupations, dans les marchés notamment, grâce à ce dispositif de nettoiement’’, a assuré Mass Thiam, rappelant que l’abattage de centaines de milliers de moutons lors de la Tabaski engendre d’importantes quantités d’ordures.



Il se réjouit de l’‘’engagement’’ des populations à soutenir les efforts visant à rendre leur cadre de vie propre.



« La moitié des personnes inscrites vient de la région de Dakar […] Dans la région de Dakar, a-t-il précisé, le travail va se faire dans l’ensemble des 19 communes d’arrondissement du département de Dakar et dans les communes des départements de Keur Massar, Rufisque, Pikine et Guédiawaye».



