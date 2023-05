Dakar : 7 mineures "lesbiennes" arrêtées en pleine partouze à la Cité Mixta

Sept (7) jeunes filles ont été arrêtées en flagrant délit de partouze à la Cité Mixta, un quartier de Dakar. Les mis en cause qui n’ont pas atteint l’âge de la majorité, ont été conduites au commissariat des Parcelles Assainies.



Selon Libération qui donne l’information dans sa parution de ce mardi, elles ont été libérées 24 heures après leur arrestation. En effet, renseigne le journal, les limiers ont convoqué leurs parents. Ces derniers ont été sermonnés en présence de leurs enfants.



Les faits remontent lors de la célébration de la Korité. Des jeunes filles au nombre de sept (7) ont eu l'idée de se retrouver à la cité Mixta, un quartier très prisé en période de fête, pour faire une partouze filmée.



La vidéo est devenue virale sur la toile. Et des sites à caractère sexuel ont repris la vidéo qui n'honore pas du tout la jeunesse sénégalaise. Ne se doutant de rien, les jeunes filles qui se livraient à des jeux sexuels ont été surprises par les agents de police du commissariat des Parcelles Assainies, informe une source policière.



« Un de nos informateurs nous a fait part d'un regroupement inhabituel de jeunes filles dans un appartement de Mixta. Des éléments se sont rendus sur les lieux», fait savoir la source de Libération. Une fois sur les lieux, les flics vont tomber des nues au vu de ce qui se déroulait sous leurs yeux. Nues comme des vers, les jeunes filles ont été trouvées «en pleine action». Prises la main dans le sac, elles ont été invitées à se rhabiller avant d monter dans le panier à salad Direction le commissariat de police des Parcelles Assainies.



Après une audition des différentes "actrices", elles sont mises au gnouf. Seulement nos sources renseignent que 24 heures après, les parents des jeunes ont tous été contactés et invités à se rendre au commissariat des Parcelles Assainies. Et en leur présence, les jeunes filles ont été relâchées.



Auparavant, aussi bien les filles que leurs parents ont été sérieusement sermonnés. Une affaire qui risque de faire couler beaucoup d'encre.