Dakar: Barthélémy Dias sur le point d'être révoqué de la mairie

Les ennuis s'accumulent pour Barthélémy Dias. Après avoir perdu son siège de député , c'est désormais sa mairie qui est dans la ligne de mire. En effet, sa révocation semble imminente. Selon le journal L'Observateur dans sa publication du jour, « le Préfet de Dakar a été saisi pour notifier à Barthélémy Dias sa destitution, et a donné une suite favorable à la demande d'Abdou Khadre Ndir, jeune membre du Parti Pastef les Patriotes».Le journal précise que le processus engagé vise, en premier lieu, à priver le maire de son statut de conseiller municipal, avant de le destituer de son poste de maire. « La notification est prête et sera envoyée sous peu »."Le Quotidien" quant à lui, confirme l'information et va encore plus loin, en annonçant que la révocation pourrait être officialisée dès aujourd'hui, vendredi 13 décembre.