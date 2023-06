Dakar : Bilal Camara, risque des poursuites pour "offense au chef de l'État et outrages envers la police et la gendarmerie"

Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, a suscité une vive polémique. La séquence, enregistrée en marge d'une manifestation, montre un homme portant un portrait d'Ousmane Sonko autour du cou, proférant des insultes violentes à l'encontre du Chef de l'État. Les propos tenus dans la vidéo ont rapidement fait le tour d’Internet. L’auteur a été identifié sous le nom de Bilal Camara.



Résidant à Dalifort et âgé de 33 ans, l’insulteur a été appréhendé hier jeudi, par les gendarmes à Pikine. Maçon de profession, il risque désormais de lourdes poursuites judiciaires pour « offense au chef de l'État, injures publiques, ainsi que pour outrage envers les forces de l'ordre ». Son acolyte, également identifié, est activement recherché par les autorités.



D’après « Libération », dès le début de la vidéo, le sieur Camara dont le visage est clairement visible, a lancé des insultes envers le chef de l’État ainsi que « sa » police et « sa » gendarmerie en utilisant des termes grossiers. « Macky dou... leu... nd... », a-t-il répété à deux reprises, avant de continuer à proférer des injures et d'exhorter ouvertement le Président à quitter le pays. Par la suite, le mis a été rejoint par un autre homme qui s’est joint aux insultes.. La vidéo en question a été récupérée par les enquêteurs de la Section de recherches (SR), qui ont rapidement identifié l'individu principal responsable de ces propos.



Bilal Camara est en garde à vue, tandis que les investigations se poursuivent pour retrouver son complice.