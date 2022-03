Dakar Dem Dikk en "panne" : les syndicalistes crient au secours

Par ailleurs, ils ont organisé une conférence de presse au siège du Cadre des syndicats autonomes (Csa) pour solliciter de l’aide. « Le Cadre Unitaire des syndicats de 3D, qui regroupe tous les syndicats de l'entreprise, demande à l'Etat du Sénégal l'arrivée imminente des 1,400 bus de type Iveco pour renouveler notre parc déjà existant, seule solution pour sauver notre entreprise et assurer convenablement notre mission de service public, car nos usagers souffrent terriblement des longues heures d'attente au niveau de nos arrêts », ont imploré les syndicalistes.



Avec un déficit budgétaire lié surtout à la baisse drastique des recettes, leur porte-parole Alioune Badara Konaté a sollicité de la part du président de la République un accompagnement financier pour pouvoir faire face à leurs dettes internes et externes. Poursuivant, le syndicaliste a interpellé directement le Président Macky Sall pour qu'il fasse de Dakar Dem Dikk sa priorité. « Aujourd'hui, Dakar Dem Dikk est à la croisée des chemins. Conscients des enjeux, tous les travailleurs se sont unis autour de ce cadre pour lancer ce cri du cœur aux autorités étatiques afin de sauver notre patrimoine national qui est à l'agonie ».



Toutefois, les syndicalistes ont aussi invité leur direction générale à revoir sa gestion. « Par la même occasion, le Cadre unitaire demande au Directeur général de respecter le plan de carrière du personnel et la mise en place d'un accord d'établissement dans les plus brefs délais et de veiller à la consolidation des acquis sociaux. Le Cadre lui suggère également de donner beaucoup plus de respect aux partenaires sociaux que nous sommes en mettant en place un cadre de dialogue permanent de tous les points qui concerneront l'entreprise », a plaidé Mbaye Diaw, membre du Cust/3D.



Vu cette situation « déplorable et préjudiciable aux usagers de Dakar Dem Dikk et à son personnel », ils ont exigé des mesures pour y remédier surtout en ce moment où le président de la République a lancé un vaste programme de modernisation du transport. C'est pourquoi, les syndicalistes ont affirmé qu'ils n'accepteront jamais que leur société soit sacrifiée au profit de nouvelles sociétés de transport que sont le Ter et le Brt. « Car quand c'est important, c'est Dakar Dem Dikk qui accompagne l'Etat dans les grands événements de la Nation par le service du public », ont clamés les syndicalistes.