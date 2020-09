Dakar Dem Dikk : le magistrat Oumar Boun khatab Sylla remplace Me Moussa Diop

Le magistrat Oumar Boun khatab Sylla est nommé directeur général de Dakar Dem Dikk. Il remplace à ce poste Me Moussa Diop, démis de ses fonctions suite à sa sortie sur le troisième mandat.



La décision a été prise ce mercredi, lors du Conseil des ministres. Le nouveau Dg de la société nationale de transport en commun est un natif de la région de Louga, une ville située dans le nord-ouest du Sénégal.



Le désormais ex Directeur général de Dakar Dem Dikk, Me Diop avait fait une sortie sur un éventuel troisième mandat du président de la République sur la Sen Tv. Selon lui, il est impossible pour Macky Sall de briguer un 3e mandat.