Dakar Dem Dikk va reprendre les dessertes interurbaines de Sénégal Dem Dikk

Le 17 juillet dernier, la société Dakar Dem Dikk avait pris la décision de suspendre toutes ses dessertes interurbaines, en raison de la recrudescence des cas de Covid-19.

Ce mardi, la société de transport a annoncé, via un communiqué publié sur sa page Facebook, la levée de cette suspension à partir du 23 août,



« Dakar Dem Dikk informe les usagers de la reprise des dessertes interurbaines (Sénégal Dem Dikk) à partir du lundi 23 août 2021. Les réservations se feront selon les formalités habituelles », lit-on dans le communiqué.



À noter que depuis quelques jours, on assiste à une décrue en ce qui concerne les nouvelles contaminations rapportées par le ministère de la Santé et de l’Action sociale.