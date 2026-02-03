Extradition : jour de vérité pour Madiambal Diagne

La Cour d’appel de Versailles doit rendre son délibéré ce mardi 3 février 2026 concernant la demande d’extradition du journaliste et homme d’affaires Madiambal Diagne vers le Sénégal.



En novembre, la justice française avait en effet suspendu sa décision, exigeant de l'État du Sénégal un « complément d'information » substantiel. Les juges français voulaient notamment s'assurer que les poursuites respectaient les standards de protection des droits fondamentaux.



Malgré la note de réponse transmise par Dakar, les avocats de Madiambal Diagne a estimé que les garanties offertes sont insuffisantes. « L'État a transmis une note qu'il estime suffisante, mais la défense n'est pas convaincue », avait confié l'un des conseils du journaliste.



La défense articule sa stratégie autour de plusieurs points notamment, la qualification des faits, selon eux, le flou persisterait sur la nature exacte et la qualification juridique des accusations portées à Dakar. La prescription, la justice française a demandé les textes de loi précis pour vérifier si les poursuites sont encore recevables et le respect des droits, Versailles exige des garanties sur le traitement réservé à Madiambal Diagne lors de son éventuelle détention et de son procès au Sénégal.