Réforme des bourses : la Fédération des étudiants dénonce la suppression brutale des rappels et menace d’actions nationales

La Fédération nationale des étudiants du Sénégal (FNES) a exprimé son inquiétude suite à l’atelier national organisé par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, les 2 et 3 février 2026, portant sur la préparation d’une nouvelle politique de bourses et la révision du décret n°2014-963 du 12 août 2014.



Dans un communiqué rendu public, la FNES souligne que l’objectif réel de la rencontre visait à diminuer de manière brutale les acquis des étudiants. Elle déplore la « décision péremptoire de supprimer les rappels, prétextant un principe fallacieux de non rétroactivité de façon unilatérale sans concertation aucune ».



Pour la Fédération, cette « décision est malvenue, illégale et brutale », qui entrave « l'équité sociale et la dignité de l'étudiant ».



Face à cette situation, l'ensemble des représentants des étudiants du Sénégal, réunis en fédération nationale invitent l'autorité à « revenir à de meilleurs sentiments en rétablissant immédiatement le droit des étudiants injustement violé ».



Les représentants des étudiants ont quitté l'atelier car, selon eux, les « autorités ont rétorqué par un mutisme total manquant d'apporter des réponses aux questions soulevées ».



La fédération nationale avertit qu’elle n'hésitera pas à poser des « actes coordonnés au niveau national, dans les jours à venir afin de rétablir l'étudiant dans son droit le plus absolu ».