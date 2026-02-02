Sénégal : le Général d'Armée Mbaye Cissé fera ses adieux aux Armées ce mercredi 11 février

Le Général d’Armée Mbaye Cissé fera ses adieux aux Armées le mercredi 11 février 2026. La cérémonie se déroulera au quartier Dial Diop de Dakar, en présence des autorités civiles et militaires, informe FDS TV.

‎

Une prise d’armes est prévue et sera présidée par le ministre des Forces armées, le Général d’Armée Birame Diop, qui prononcera l’unique allocution de la cérémonie, après la revue des troupes et le dépôt d’une gerbe de fleurs en mémoire des disparus.

‎

Le Général d’Armée Mbaye Cissé effectuera ensuite sa dernière revue avant de regagner son véhicule, sans prendre pas la parole, précise la même source.



Pour rappel, le Vice-amiral d’escadre Oumar Wade a été nommé Chef d’État-major général des Armées, succédant ainsi au général d’armée Mbaye Cissé. Cette nomination prendra effet à compter du 12 février 2026.