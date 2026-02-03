"Retard" des chantiers : Déthié Fall met en demeure Ellipse Projects

Le bras de fer se durcit entre le gouvernement sénégalais et le prestataire Ellipse Projects. Alors que le ministre Déthié Fall exige la reprise immédiate des chantiers de la « Tranche 1 », l'entreprise conditionne la poursuite des travaux au paiement d'arriérés budgétisés mais non versés.





Face à ce refus, le ministre des Infrastructures a jugé que la situation ne peut plus durer. Après une série de visites d'inspection, Déthié Fall a officiellement servi une mise en demeure à Alex Alize, le patron d'Ellipse Projects. La raison avancée est un retard « flagrant » sur des chantiers stratégiques, notamment le Camp pénal de Sébikotane et la prison de Fatick.



D’après « L’Observateur », le ministre soupçonne également des écarts par rapport au cahier des charges initial. Le cas de l'hôpital d'Ourossogui, dont les travaux sont gelés depuis l'alternance politique, cristallise toutes les tensions. « Nous saurons quelle suite donner à cette affaire extrêmement sérieuse », a prévenu le ministre, laissant planer la menace d'une résiliation de contrat.



Pour la société Ellipse Projects, le problème n'est pas technique, mais financier. Défendue par Me Seydou Diagne, l'entreprise affirme être victime d'un blocage de ses paiements. Sur un contrat global de 250 milliards de FCFA, seuls 75 milliards ont été décaissés pour la Tranche 1.



Selon des sources proches du dossier, rapporte le quotidien d’information, les échéances de paiement prévues dans les budgets 2024, 2025 et 2026 n'auraient jamais été honorées par le nouveau régime. En clair, l'entreprise se dit prête à relancer les pelleteuses dès que les arriérés seront versés.