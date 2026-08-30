Touba : la visite de Sokhna Aïda Diallo chez Serigne Sidy Abdou Lahad Mbacké fait polémique

Serigne Sidy Abdou Lahad Mbacké a reçu Sokhna Aïda Diallo, veuve de feu Cheikh Béthio Thioune, accompagnée d’une importante délégation. Une visite qui n’a pas manqué de susciter de nombreuses réactions, notamment sur les réseaux sociaux.
Au cours de cette rencontre, le guide religieux a livré plusieurs témoignages à l’endroit de son hôte ainsi que de son défunt époux, Cheikh Béthio Thioune. Il a également formulé des prières pour Sokhna Aïda Diallo et les membres de sa délégation.
« Que Dieu permette de réussir. J’atteste que tu es une disciple de Serigne Touba », a notamment déclaré Serigne Sidy Abdou Lahad Mbacké, reconnaissant ainsi en son hôte une fidèle de Cheikh Ahmadou Bamba.
Le moment le plus solennel de la rencontre est intervenu lors de l’invocation finale du guide religieux. « Cette visite me pousse à implorer Dieu qu’Il t’accorde un pardon éternel, à toi et à tous ceux qui sont avec toi », a-t-il prié.
Serigne Sidy Abdou Lahad Mbacké a également tenu à préciser à son hôte : « Viens ici quand tu veux. Cela n’engage personne d’autre que moi ».
Sokhna Aïda Diallo et sa délégation ont été reçues avec les honneurs. Des repas ont notamment été préparés à l’occasion de cette rencontre.
Au cours de cette rencontre, le guide religieux a livré plusieurs témoignages à l’endroit de son hôte ainsi que de son défunt époux, Cheikh Béthio Thioune. Il a également formulé des prières pour Sokhna Aïda Diallo et les membres de sa délégation.
« Que Dieu permette de réussir. J’atteste que tu es une disciple de Serigne Touba », a notamment déclaré Serigne Sidy Abdou Lahad Mbacké, reconnaissant ainsi en son hôte une fidèle de Cheikh Ahmadou Bamba.
Le moment le plus solennel de la rencontre est intervenu lors de l’invocation finale du guide religieux. « Cette visite me pousse à implorer Dieu qu’Il t’accorde un pardon éternel, à toi et à tous ceux qui sont avec toi », a-t-il prié.
Serigne Sidy Abdou Lahad Mbacké a également tenu à préciser à son hôte : « Viens ici quand tu veux. Cela n’engage personne d’autre que moi ».
Sokhna Aïda Diallo et sa délégation ont été reçues avec les honneurs. Des repas ont notamment été préparés à l’occasion de cette rencontre.
Une visite qui divise sur les réseaux sociaux
Toutefois, l’arrivée de Sokhna Aïda Diallo à Touba a suscité de nombreux commentaires parmi les fidèles mourides sur les réseaux sociaux. Plusieurs internautes ont exprimé leur désapprobation face à sa présence dans la cité religieuse.
Cette visite intervient dans un contexte particulier. Le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, avait auparavant interdit à Sokhna Aïda Diallo de séjourner à Touba, lui reprochant, selon les informations largement relayées à l’époque, le non-respect de certaines recommandations et des pratiques jugées contraires aux principes du mouridisme.
Dans plusieurs commentaires publiés sur les réseaux sociaux, certains fidèles vont jusqu’à percevoir cette visite comme un éventuel « défi » aux orientations antérieurement exprimées par le Khalife général.
Les publications exprimant le mécontentement se sont ainsi multipliées. Face à l’ampleur des réactions, le député et responsable politique de Pastef à Touba, Cheikh Thioro Mbacké, a publié un message sur sa page Facebook appelant les fidèles au calme et à la retenue.
Son appel n’a toutefois pas fait l’unanimité. Plusieurs internautes ont réagi négativement à sa publication, rappelant notamment que, selon eux, « seul le ndigël prime à Touba ».
Toutefois, l’arrivée de Sokhna Aïda Diallo à Touba a suscité de nombreux commentaires parmi les fidèles mourides sur les réseaux sociaux. Plusieurs internautes ont exprimé leur désapprobation face à sa présence dans la cité religieuse.
Cette visite intervient dans un contexte particulier. Le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, avait auparavant interdit à Sokhna Aïda Diallo de séjourner à Touba, lui reprochant, selon les informations largement relayées à l’époque, le non-respect de certaines recommandations et des pratiques jugées contraires aux principes du mouridisme.
Dans plusieurs commentaires publiés sur les réseaux sociaux, certains fidèles vont jusqu’à percevoir cette visite comme un éventuel « défi » aux orientations antérieurement exprimées par le Khalife général.
Les publications exprimant le mécontentement se sont ainsi multipliées. Face à l’ampleur des réactions, le député et responsable politique de Pastef à Touba, Cheikh Thioro Mbacké, a publié un message sur sa page Facebook appelant les fidèles au calme et à la retenue.
Son appel n’a toutefois pas fait l’unanimité. Plusieurs internautes ont réagi négativement à sa publication, rappelant notamment que, selon eux, « seul le ndigël prime à Touba ».
Alors que les réactions continuent de se multiplier, cette visite demeure très suivie dans la capitale du mouridisme, où une partie des talibés continue d’exprimer sa frustration sur les réseaux sociaux.
Autres articles
-
Touba : le Khalife général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké entame une retraite spirituelle
-
Sanctions contre la CPI : l'ONU somme Washington de lever ses mesures
-
Autoroute Mbour-Kaolack : un mort et un blessé dans un accident à hauteur de Mbellongouthie
-
Kédougou : la BRS saisit 4300 comprimés de Tapentadol et interpelle un individu pour exercice illégal de pharmacien
-
Gamou de Ndiassane 2026 : la brigade d'hygiène déploie un dispositif sanitaire renforcé face à l'affluence des fidèles