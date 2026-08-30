Gabon: Brice Oligui Nguema s’adresse à la nation pour le troisième anniversaire du coup d’État militaire

Dans son discours, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a rendu hommage aux militaires qui l’ont aidé à prendre le pouvoir il y a trois ans. Sans citer son prédécesseur, Ali Bongo, il a rappelé les réformes engagées depuis qu’il dirige le Gabon.



« Nous ne devons jamais oublier l'esprit du coût de la libération, qui ne s'est pas limité à la seule adoption d'une nouvelle Constitution, d'une loi électorale, d'un code électoral ou d'une loi sur les partis politiques, a déclaré le président. Mais qui a été conçu pour corriger les dérives qui minent notre société. Le 30 août nous a rendu la liberté de choisir. Il nous impose désormais le devoir de réussir. »



Une commémoration en grande pompe à Makokou

Cette année, cet anniversaire est célébré en grande pompe à Makokou dans la province de l’Ogooué Ivindo située à l’est du pays. La commémoration a été marquée par d’importants investissements pour développer la province. Les voiries urbaines ont été rénovées, des bâtiments publics sont sortis de terre ou ont fait peau neuve.



Une grande parade militaire marque ce dimanche cette commémoration. Makokou est en effet la ville natale d’Alain Claude Bilie By Nze, principal opposant au régime, officiellement en prison pour une dette de 5 millions de francs CFA, soit près de 7 620 euros, remontant à dix-huit ans. Son parti avait parlé d'instrumentalisation politique de cette affaire. Plusieurs citoyens espéraient sa libération à l’occasion de cette fête.