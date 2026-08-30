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Gabon: Brice Oligui Nguema s’adresse à la nation pour le troisième anniversaire du coup d’État militaire

Au Gabon, ce dimanche 30 août 2026 est un jour férié, chômé et payé sur tout le territoire. Le pays célèbre le troisième anniversaire du coup d’État qui a renversé le régime des Bongo, père et fils. Le 30 août de chaque année est désormais célébré comme le jour de la fête de la libération. À la veille de cette fête, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a prononcé un discours à la nation.



Gabon: Brice Oligui Nguema s’adresse à la nation pour le troisième anniversaire du coup d’État militaire
Dans son discours, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a rendu hommage aux militaires qui l’ont aidé à prendre le pouvoir il y a trois ans. Sans citer son prédécesseur, Ali Bongo, il a rappelé les réformes engagées depuis qu’il dirige le Gabon.

« Nous ne devons jamais oublier l'esprit du coût de la libération, qui ne s'est pas limité à la seule adoption d'une nouvelle Constitution, d'une loi électorale, d'un code électoral ou d'une loi sur les partis politiques, a déclaré le président. Mais qui a été conçu pour corriger les dérives qui minent notre société. Le 30 août nous a rendu la liberté de choisir. Il nous impose désormais le devoir de réussir. »

Une commémoration en grande pompe à Makokou
Cette année, cet anniversaire est célébré en grande pompe à Makokou dans la province de l’Ogooué Ivindo située à l’est du pays. La commémoration a été marquée par d’importants investissements pour développer la province. Les voiries urbaines ont été rénovées, des bâtiments publics sont sortis de terre ou ont fait peau neuve. 

Une grande parade militaire marque ce dimanche cette commémoration. Makokou est en effet la ville natale d’Alain Claude Bilie By Nze, principal opposant au régime, officiellement en prison pour une dette de 5 millions de francs CFA, soit près de 7 620 euros, remontant à dix-huit ans. Son parti avait parlé d'instrumentalisation politique de cette affaire. Plusieurs citoyens espéraient sa libération à l’occasion de cette fête. 
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RFI

Dimanche 30 Août 2026 - 11:37


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