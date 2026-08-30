Niger: des forces spéciales de l’armée nigérienne à l’Africa Corps russe, retour sur la mutinerie à Niamey

Au Niger, la mutinerie qui a secoué Niamey a pris fin samedi 29 août 2026 au soir. Plusieurs dizaines de militaires ont été arrêtés après avoir occupé la base aérienne 101, point névralgique jouxtant l’aéroport et abritant les QG de la force unifiée de l’AES et de l’Africa Corps russe. Principalement issus des forces spéciales, chargées notamment de combattre les groupes jihadistes dans la région des trois frontières avec le Mali et le Burkina Faso, les mutins ont aussi tenté de prendre le contrôle de plusieurs sites stratégiques, dont le palais présidentiel et la télévision nationale.

RFI

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