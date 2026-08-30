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Niger: des forces spéciales de l’armée nigérienne à l’Africa Corps russe, retour sur la mutinerie à Niamey

Au Niger, la mutinerie qui a secoué Niamey a pris fin samedi 29 août 2026 au soir. Plusieurs dizaines de militaires ont été arrêtés après avoir occupé la base aérienne 101, point névralgique jouxtant l’aéroport et abritant les QG de la force unifiée de l’AES et de l’Africa Corps russe. Principalement issus des forces spéciales, chargées notamment de combattre les groupes jihadistes dans la région des trois frontières avec le Mali et le Burkina Faso, les mutins ont aussi tenté de prendre le contrôle de plusieurs sites stratégiques, dont le palais présidentiel et la télévision nationale.



Niger: des forces spéciales de l’armée nigérienne à l’Africa Corps russe, retour sur la mutinerie à Niamey
Issus de différentes unités de l’armée nigérienne, principalement des forces spéciales, ces militaires ont rejoint la capitale Niamey, pour partie depuis les régions de Tillabéri et de Dosso. Dans la nuit de vendredi à samedi, ils ont réussi à s’emparer de la base 101, qu’ils ont tenue jusqu’à samedi soir. Repoussés par la garde présidentielle, ils n’ont cependant pas réussi à s’emparer d’autres sites stratégiques de la capitale, comme la présidence ou la télévision nationale. Ils espéraient le ralliement d’autres unités de l’armée, qui n’est jamais venu.

Ces soldats des forces spéciales constituent l’élite de l’armée nigérienne. Leur mission est notamment de combattre les jihadistes de l’État islamique et du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (Jnim). Dans le cadre des opérations antiterroristes « Niya » et « Almahaou », ils opèrent notamment dans la région des trois frontières avec le Mali et le Burkina Faso.

Selon plusieurs analystes, ces unités ont manifesté à plusieurs reprises ces derniers mois leurs frustrations face aux pertes subies par l’armée nigérienne dans la guerre contre les groupes jihadistes. Pour Bakary Sambe, directeur du Timbuktu Institute, le fait que cette mutinerie soit partie des rangs de l’armée révèle, selon lui, des tensions internes à l’armée.
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RFI

Dimanche 30 Août 2026 - 10:37


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