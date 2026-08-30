Gambie : Kemo Ceesay élu président de la Fédération de football

Kemo Ceesay a été élu, samedi 29 août, président de la Fédération gambienne de football (GFF), à l’issue de l’Assemblée générale élective tenue à Banjul, selon des informations relayées par ApaNews.
L’ancien directeur financier de la GFF, Kemo Ceesay, a été élu à la tête de l’organe de direction du football gambien. Il a obtenu 41 voix sur les 77 suffrages exprimés, devançant le colonel Musa Jammeh, crédité de 24 voix, et Sadibou Kamaso, qui a recueilli 12 voix.
Cette élection ouvre une nouvelle page dans la gouvernance du football gambien, après les 12 années de présidence de Lamin Kaba Bajo, dont le mandat a pris fin avec l’entrée en vigueur de la limitation des mandats présidentiels. Kemo Ceesay dirigera désormais la GFF pour un mandat de quatre ans.
L’ancien directeur financier de la GFF, Kemo Ceesay, a été élu à la tête de l’organe de direction du football gambien. Il a obtenu 41 voix sur les 77 suffrages exprimés, devançant le colonel Musa Jammeh, crédité de 24 voix, et Sadibou Kamaso, qui a recueilli 12 voix.
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