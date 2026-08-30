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Gambie : Kemo Ceesay élu président de la Fédération de football



Gambie : Kemo Ceesay élu président de la Fédération de football
Kemo Ceesay a été élu, samedi 29 août, président de la Fédération gambienne de football (GFF), à l’issue de l’Assemblée générale élective tenue à Banjul, selon des informations relayées par ApaNews.

L’ancien directeur financier de la GFF, Kemo Ceesay, a été élu à la tête de l’organe de direction du football gambien. Il a obtenu 41 voix sur les 77 suffrages exprimés, devançant le colonel Musa Jammeh, crédité de 24 voix, et Sadibou Kamaso, qui a recueilli 12 voix.

Cette élection ouvre une nouvelle page dans la gouvernance du football gambien, après les 12 années de présidence de Lamin Kaba Bajo, dont le mandat a pris fin avec l’entrée en vigueur de la limitation des mandats présidentiels. Kemo Ceesay dirigera désormais la GFF pour un mandat de quatre ans.
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Charles KOSSONOU

Dimanche 30 Août 2026 - 11:52


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