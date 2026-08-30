Référendum d’adhésion à l’UE : les Islandais disent «Non» à 52,8%

Une question simple avait été posée aux électeurs par référendum: « L'Islande doit-elle rouvrir les négociations d'adhésion avec l'Union européenne ?». En réponse, 52,8% des Islandais ont répondu « non » et 47,2% « oui », selon le comptage officiel publié par la chaîne publique RUV après dépouillement de tous les bulletins.



Le scrutin a eu lieu le samedi 29 août et le dépouillement aura duré toute la nuit. Certains bulletins devaient être acheminés depuis des villages, isolés, parfois par la route, mais aussi par bateau ou par avion. Il fallait ensuite les regrouper dans les centres de dépouillement avant de pouvoir les comptabiliser, a rapporté le média RFI.



Pour l’heure, toute discussion sur une adhésion de la riche île de l'Atlantique Nord serait gelée au moins jusqu'en 2028. Le référendum est juridiquement consultatif. Mais la Première ministre islandaise, qui est pro-européenne, s'est engagée à respecter le choix des électeurs. Donc rien ne changera. L'Islande restera dans l'espace Schengen et le Marché unique européen, mais sans voix dans les institutions européennes à Bruxelles, toujours selon nos confrères du média français.