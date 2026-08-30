MLS: l'Inter Miami retrouve la victoire grâce à un quadruplé de Messi

Dans la soirée du samedi 29 au dimanche 30 août, en MLS (championnat nord-américain), l'Inter Miami a étrillé Montréal (7-1). Lionel Messi a inscrit quatre buts, délivrant aussi une passe décisive.



Cette large victoire de l'Inter Miami à domicile contre Montréal met fin à une série de cinq matchs sans victoire de l’équipe. A 39 ans, Lionel Messi, quant à lui, vient de réaliser un nouveau quadruplé, après avoir été sommé ces dernières semaines par la mort de son père.



L'Inter Miami, qui restait sur une série de cinq matchs sans victoire (quatre défaites et un nul), avait annoncé jeudi se séparer de son entraîneur, Guillermo Hoyos. Ce sera un autre Argentin, Kily Gonzalez, qui va prendre les rênes de Miami, deuxième de la conférence Est à dix points du leader Nashville, dès qu'il aura obtenu son permis de travail.