Dakar-Gorée : au moins 300 passagers bloqués à l’embarcadère pendant plus d’une heure

Deux (2) chaloupes transportant plus de 300 passagers ont été bloqués ce mardi à l’embarcadère de Dakar pendant plus d’une heure à cause d’une « panne technique ». Les voyageurs qui devaient rallier Gorée, étaient en attente depuis 10H00. Ils ont finalement pu atteindre leur destination vers 11h 30mm.



PressAfrik a cherché à en savoir plus. Mais la standardiste, joint au téléphone, n’en savait pas autant. Entre temps, un habitant de l’île de Gorée du nom de Lamine Gueye est revenu sur les faits sur les ondes de RFM. Des problèmes techniques seraient à l'origine de cette situation inattendue.



« Les chaloupes, chargées de passagers a rencontré des difficultés mécaniques peu de temps avant leur départ prévu. Après 30 minutes d’attente, On nous a fait débarquer pour nous embarquer sur une autre chaloupe qui était en panne. On a attendu qu’il répare la chaloupe et celle qui devait partir à 10H00 a quitte à 11H 30 », a expliqué M. Gueye.



L'île de Gorée, située au large de la côte sénégalaise, est une destination populaire, réputée pour son histoire et sa beauté pittoresque. Chaque jour, de nombreux touristes et locaux se rendent sur l'île pour explorer ses musées, ses plages et son patrimoine culturel unique. Cependant, aujourd'hui, des centaines de personnes ont été confrontées à un contretemps majeur, les privant de cette expérience.