Dakar JOJ 2026 : le CIO satisfait de l’état d’avancement des travaux des sites

‘’Nous avons eu l’opportunité de visiter les chantiers du stade Iba Mar Diop et du Tour de l’œuf à la Piscine olympique, devant abriter les compétitions. Nous sommes heureux de voir que les travaux avancent et avancent très bien. Nous nous réjouissons de les inaugurer d’ici fin 2025’’, a soutenu Mme El Moutawakel.

L’ancienne athlète championne olympique du 400 mètres haies aux Jeux olympiques de 1984 à Los Angeles s’exprimait, vendredi à Dakar, lors d’une conférence de presse. Elle dirigeait une délégation du Comité international olympique (CIO) qui a séjourné au Sénégal pendant trois jours.

‘’Je suis très fière de voir ce pays qui m’a ouvert la voie en tant qu’athlète offrir, à nouveau, l’opportunité à des jeunes de 14 à 18 ans. C’est exceptionnel pour moi. Ce projet est porté par une équipe soudée qui travaille d’arrache-pied. Nous sommes rassurés de voir qu’il avance à grand pas pour présenter à la planète un plateau d’athlètes porteurs d’espoir d’ici quelque années”, a t-elle ajouté.

Mme El Moutawakel s’est également dit satisfaite de constater que les infrastructures du village des athlètes, à Diamniadio, sont prêtes à l’emploi. Elle cité le stade Abdoulaye Wade, le Dakar Arena, le centre Dakar Expo et le complexe équestre en cours de construction, sur initiative de la gendarmerie nationale.

‘’Pour les compétitions de plage, toutes les installations seront mises en place sur la page de Saly à Mbour (Thiès) durant tout l’évènement. La prochaine étape est la réunion de la commission exécutive du CIO prévue le mois prochain à Lausanne qui devrait finaliser tout le programme sportif, les évènements à Dakar, les disciplines et les quotas des athlètes qui vont compétir”, a-t-elle dit.

L’ancienne ministre de la Jeunesse et des Sports du Maroc a insisté sur la ‘’haute importance’’ des JOJ pour le CIO. ‘’Nous donnons cette plateforme à cette jeunesse avide de monter à la planète qu’elle est aussi capable et qu’elle a des rêves. Nous y croyons et nous avons mis tous les moyens possibles et imaginables pour avancer ensemble’’, a-t-elle fait part.

‘’Nous avons des engagements très forts que nous avons listés autour de 40 points avec les autorités publiques et que nous avons revisités avec le CIO. La délégation a visité l’état d’avancement des travaux et s’est fait une opinion. Nous avons quand même 24 mois d’ici les JOJ. Nous avons des retards très légers, mais nous sommes prêts à recevoir le reste du monde”, a rassuré le président du Comité d’organisation des JOJ Dakar 2026, Mamadou Diagna Ndiaye.



