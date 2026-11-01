Dakar: Khady Niang, la cheffe d’orchestre qui avait promis «la plus belle cérémonie olympique de tous les temps»

À la tête du département des Cérémonies des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, Khady Niang est chargée de superviser la conception et la réalisation des grands rendez-vous cérémoniels de cet événement sportif international. Une nouvelle responsabilité qui vient couronner vingt années d’expérience dans les domaines de la création artistique, de la beauté et de l’événementiel.



Son parcours commence dans l’univers du maquillage professionnel. Pionnière dans ce domaine au Sénégal, elle a travaillé sur de nombreux défilés de mode, des campagnes publicitaires, des émissions de télévision et des productions cinématographiques. Au fil des années, elle a développé une solide expérience dans la direction artistique et la production de projets d’envergure.



Soucieuse de transmettre son savoir-faire, elle fonde l’African Makeup Academy, présentée comme la première école exclusivement consacrée aux métiers du maquillage professionnel en Afrique francophone. En 2023, elle crée, avec son associée Marième Ngom, l’African Beauty Agency, une agence dédiée aux professionnels de la beauté.



Une expérience à la télévision



Son expérience s’étend également à la télévision. Elle a produit la capsule « Flash Beauté » et animé l’émission « Total Relooking », diffusées sur Canal+ Afrique. Son parcours lui a valu d’être distinguée parmi les 500 personnalités les plus influentes du continent africain par le magazine sud-africain Tropics.



En parallèle de ses activités professionnelles, Khady Niang s’engage pour la promotion des femmes. Elle est à l’initiative de l’association « We for She Waw Koumba ! » et de la soirée caritative SORORITY, deux initiatives destinées à améliorer la condition féminine en Afrique.



Son passage à la direction du département des Cérémonies des JOJ Dakar 2026 marque une nouvelle étape dans sa carrière. Cette fonction mobilise plusieurs compétences qu’elle a développées au fil de son parcours : la conception artistique, la coordination des équipes, la gestion logistique et la production événementielle.



De l’univers de la beauté aux grandes scènes internationales, Khady Niang met désormais son expérience au service de l’un des grands rendez-vous sportifs organisés au Sénégal.