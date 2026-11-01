Qui est Xalil Cissé, l'homme qui a donné un style aux JOJ Dakar 2026 ?

Designer et curateur de mode, Xalil Cissé, connu sous le pseudonyme de « Ze Fashion Curator », a assuré la direction artistique de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, le 31 octobre, au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio.



Après une première expérience dans la finance et le secteur humanitaire, il décide, entre 2013 et 2014, de se consacrer à sa passion pour la mode et la création. Depuis, il s'emploie à promouvoir le savoir-faire sénégalais à travers des créations qui revisitent les tissus traditionnels, notamment le wax et le leppi, avec des coupes modernes et épurées.



Avec ses lunettes rondes, sa barbe poivre et sel et ses tenues élégantes, Xalil Cissé est engagé dans la promotion des jeunes talents. Il a initié JAABA, un marché dédié à la mode, au design et à l'artisanat local. Il est également à l'origine de Baalu Kër, une soirée consacrée aux retrouvailles culturelles et à la musique rétro.



Ses créations sur mesure ont notamment été remarquées lors des Africa Magic Viewers' Choice Awards. Avec les JOJ Dakar 2026, Xalil Cissé signe une nouvelle étape de son parcours.



Avec Khady Niang, Adama Diop et ISS 814, il a participé à la création artistique d’une cérémonie qui met en valeur la culture sénégalaise, tout en associant la création moderne et les nouvelles technologies.