Certaines anciennes pièces de Francs CFA retirées de la circulation à partir de lundi

À partir de demain, les consommateurs de la zone Cemac ne pourront plus payer leurs achats avec certaines anciennes pièces de francs CFA. Les commerçants seront en mesure de les refuser.



Clap de fin pour certaines anciennes pièces de Francs CFA. A partir de lundi 2 novembre, les commerçants seront en mesure de refuser les pièces de l'ancienne gamme, frappées entre 1958 et 1985. La Banque des États de l'Afrique centrale (BEAC) ayant décidé de les retirer de la circulation. La décision s'applique dans les six États de la CEMAC : Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée équatoriale et Tchad.



Pour les détenteurs de ces pièces, pas de perte financière immédiate : une période de transition d'un an est prévue. Du 1er novembre au 31 juillet 2027, elles pourront être échangées gratuitement contre des pièces plus récentes, auprès des banques, des établissements de microfinance et des guichets de la BEAC. Pendant les trois derniers mois, l'échange ne sera possible qu'auprès de la banque centrale. Passé le 31 octobre 2027, il ne sera plus possible de les convertir.



Plusieurs anciennes gammes de pièces, mises en circulation entre 1958 et 1985, sont concernées. Il s'agit des pièces de 1, 5, 10, 25, 50, 100 et 500 francs CFA.



La BEAC veut harmoniser la monnaie en circulation autour des seules gammes de 2006 et 2024. Elle cherche également à lutter contre la récupération des anciennes pièces pour la revente des métaux qu'elles contiennent, parfois plus chers que leur valeur faciale.



En parallèle, la banque centrale veut augmenter la quantité de petite monnaie disponible, dont le manque complique les transactions quotidiennes. Elle prévoit d'injecter 500 millions de nouvelles pièces par an, avec un objectif de trois milliards en circulation d'ici à 2030.