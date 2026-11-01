Sénégal : le Programme ETER impulse la création de plus de 71 000 emplois

Le Programme pour l'emploi, la transformation économique et la relance (ETER/JET), financé par la Banque mondiale à hauteur de 190 millions de dollars, transforme le paysage économique sénégalais. Dans un contexte où 94% des entreprises opèrent dans l'informel, le programme vise à inverser cette tendance en levant les freins réglementaires, financiers et technologiques.



Selon les informations de ApaNews, grâce à l'action conjointe de l'ADEPME et du FONGIP, plus de 71 000 emplois ont été créés ou maintenus, et plus de 8 000 entreprises ont bénéficié de subventions, dont 52% dirigées par des femmes. L'entreprise Logidoo, par exemple, a vu ses recettes d'exportation augmenter de 85,97% après son expansion en Guinée et en Côte d'Ivoire.



Le programme a également alloué 17,8 millions de dollars pour l'adoption technologique et a accompagné la formalisation de plus de 5 000 entreprises. Une rallonge budgétaire de 65 millions de dollars a été accordée fin 2025, prolongeant le programme jusqu'en décembre 2027.