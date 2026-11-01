Diourbel : le maire soutient que près de 100 % des villages de Ngohé ont accès à l’eau potable

Dans le département de Diourbel, au centre du Sénégal, près de 100 % des villages de la commune de Ngohé, ont désormais accès à l’eau potable, grâce aux efforts consentis par la municipalité au cours des cinq dernières années. L’information a été donnée par l’APS, qui cite le maire Serigne Modou Ngom.



«À notre arrivée, le forage de Ngohé avait beaucoup de problèmes, au point que les populations sont restées presque six mois sans eau potable. C’est le premier problème que nous avons réglé», a déclaré l’édile. Il s’exprimait lors de la finale de la Coupe du maire, organisée en présence de leaders politiques et d’un important public.



Ngohé compte officiellement 51 villages, auxquels s’ajoutent cinq localités qui attendent d’être officiellement intégrés à cette commune. Dans le domaine de la santé, le maire a fait état de la mise à disposition d’ambulances médicalisées aux différents postes de santé, de la construction et de l’équipement d’infrastructures sanitaires, en plus d’une dotation annuelle de 4,5 millions de francs CFA en médicaments, toujours selon l’APS.



En matière d’éducation, la municipalité a réalisé 15 salles de classe dans les écoles élémentaires et quatre dans les écoles coraniques. Elle a également distribué 2.000 tables-bancs et porté de 6 à 12 millions de francs CFA l’enveloppe annuelle consacrée aux fournitures scolaires.