Mauritanie : les étudiants mettent fin à leur grève après un accord avec le gouvernement

Les étudiants mauritaniens ont mis fin à plusieurs semaines de grève après un accord avec le gouvernement. Le ministère de l'Enseignement supérieur et les quatre syndicats d'étudiants ont trouvé un terrain d'entente ce vendredi 30 octobre, mettant fin aux perturbations des cours à Nouakchott.



Les étudiants dénonçaient la dégradation de leurs conditions d'études, notamment le coût du transport. Sur les dix revendications portées par les étudiants, quatre points majeurs ont été résolus. «Le transport, les bourses, les critères de logement et la considération des syndicats» font partie des points de satisfaction, selon Amadou Ibrahima Sow, secrétaire général du Syndicat national des étudiants de Mauritanie, qui s’est expliqué au micro de RFI.



L'un des principaux acquis est la réduction du prix du transport, avec la création d'un abonnement mensuel à 3 500 ouguiyas (équivalent de 77 €) pour 50 voyages, tandis que le tarif classique de 50 ouguiyas par trajet est maintenu.