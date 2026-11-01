Mary Teuw Niane : «Le Sénégal mérite mieux que des foules artificielles et des consciences sous influence»

La raison du plus bavard n’est pas toujours la meilleure



Il est des temps où le vacarme tente de prendre la place de la vérité, où le mensonge se pare des habits de la vertu et où l’insulte devient une arme politique.



Nous y sommes.



Au Sénégal, nos valeurs nous enseignent pourtant l’essentiel : nit du sos (on ne calomnie pas), nit du fen (on ne ment pas), nit du ñakk teggin (on ne manque pas de savoir-vivre et de respect).



Ces principes ne sont pas de simples mots : ils sont le ciment de notre société.



Mais voici qu’une certaine stratégie politique semble vouloir les piétiner.



Affabuler sur ceux qui dérangent, déformer les faits, salir les réputations, puis mobiliser des milliers de faux comptes sur les réseaux sociaux pour donner aux mensonges l’apparence de la vérité.



On fabrique du bruit, on gonfle artificiellement les soutiens, on organise des meutes numériques.



Et l’on espère qu’à force de répétition, le faux finira par passer pour le vrai.



Le procédé est redoutable : intimider les voix libres, isoler les contradicteurs, les couvrir d’insultes jusqu’à les pousser au silence.



Faire croire à une majorité écrasante pour imposer une pensée unique.



Cependant cent mille applaudissements fabriqués ne valent pas dix mille convictions sincères.



Le nombre apparent ne fait pas la vérité, pas plus que le vacarme ne fait la raison.



Notre société a été surprise par cette entreprise de manipulation, d’autant plus dangereuse qu’elle se drape dans les habits de la vertu et du messianisme.



Aujourd’hui, les masques se fissurent. Nous découvrons qu’il est possible de se réclamer des plus nobles idéaux tout en piétinant les règles élémentaires de l’éthique.



Il est encore temps de revenir à la raison. À nos valeurs. Au kersa, au jom, au respect de l’autre et à cette tradition sénégalaise qui nous apprend à vivre ensemble sans haine ni peur.



On peut combattre une idée sans humilier celui qui la défend.



On peut contester un adversaire sans détruire sa dignité.



À ceux qui se sont égarés dans les méandres de la manipulation, il faut tendre la main, mais sans jamais renoncer à la vérité.



La politique ne doit pas être une école du mensonge, ni les réseaux sociaux un tribunal totalitaire drapé de mensonges et qui respire la haine.



Le Sénégal mérite mieux que des foules artificielles et des consciences sous influence.



Car, au bout du compte, les faux comptes disparaîtront, les cris s’éteindront et les mises en scène s’effondreront.



Il restera les actes, les idées et la vérité.



Ne confondons jamais le bruit avec la force, la foule avec le peuple, ni l’aplomb avec la grandeur.



La raison du plus bavard n’est pas toujours la meilleure.



Et aucune manipulation ne peut durablement étouffer une conscience libre.



Dakar, dimanche 1er novembre 2026



Professeur Mary Teuw Niane

Directeur de cabinet du président Diomaye Faye