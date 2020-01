Dakar: La fondation Sonatel inaugure sa deuxième maison digitale aux Parcelles assainies

Dans le cadre de la promotion et de l'autonomie des femmes, la fondation Orange Sonatel a inauguré ce jeudi 30 janvier 2020, sa deuxième maison digitale aux Parcelles assainies, dans la banlieue dakaroise, en présence de plusieurs autorités locales et administratives.



Après une première expérience à Yeumbeul (banlieue de Dakar), en décembre 2017, cette deuxième maison digitale en collaboration avec l'association des students travel and exposure Senegal (Straesen), vient conforter la volonté du groupe de favoriser l'inclusion numérique des femmes pour une meilleure insertion socioprofessionnelle dans une société de plus en plus de la transformation digitale, a dit le directeur Douada Ndiaye, à la tête de l'association.



Cette maison digitale est un espace équipé en matériel numérique servant à la formation des femmes en alphabétisation, aux bases de gestion commerciale et financière, aux outils numériques et bureautiques, au développement personnel, à l'entrepreneuriat et la gestion de projet.



A travers ce projet, Sonatel et Orange souhaitent réaffirmer leur engagement et leur plaidoyer en faveur de la lutte contre l'illettrisme et l'alphabétisme par une meilleure inclusion numérique des femmes. Ainsi, six (6) jeunes filles, âgées d'entre 16 à 25, vont subir une formation de six mois.