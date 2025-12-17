Emploi des jeunes : HCP et l’État unissent leurs forces pour renforcer l’employabilité

La première édition du Salon Dakar Job Dating a débuté ce mercredi dans un contexte marqué par l’urgence du chômage de masse. Amadou Lamine Fall, associé du cabinet HCP et expert en capital humain, propose une approche innovante : combiner la recherche d’emploi salarié et l’auto-entrepreneuriat pour pallier les limites du marché.



Le constat est sans équivoque. Selon Amadou Lamine Fall, « le diagnostic est très simple. L'emploi salarié au Sénégal représente environ 600 000 postes pour 2 à 3 millions de demandeurs d'emploi. Il ne peut pas, à lui seul, absorber la masse. ». C’est de ce constat qu’est né le Dakar Job Dating 2025, un événement conçu comme une arme dans cette « guerre contre le chômage ».



​Une alliance public-privé pour un impact national



​Pour porter ce projet, le cabinet Human Capital Performance (HCP) a choisi la voie de l’inclusion en s’associant directement avec le ministère de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et Technique, ainsi que la direction de l’ADPEJ. Une collaboration essentielle pour donner au salon une envergure nationale et institutionnelle.



​La grande particularité de ce salon réside dans son refus de cloisonner les parcours. Contrairement aux événements classiques, le Dakar Job Dating connecte les deux mondes. « On fait comprendre aux jeunes qu'ils peuvent chercher un emploi, mais aussi créer leur propre activité par l'auto-entrepreneuriat. Souvent, les salons séparent les deux ; nous, on les connecte », explique M. Fall.



​L’organisateur insiste sur la légitimité de l'initiative. Porté par des praticiens ayant des milliers de recrutements à leur actif, le salon ne se veut pas théorique. Avec plus d'une quarantaine de stands, les candidats ne viennent pas seulement déposer des CV. Ils bénéficient de conseils de directeurs généraux, de DRH et d'autorités de haut rang. L’objectif est double : transmettre des compétences et offrir une perspective. Pour Amadou Lamine Fall, le succès d’un parcours tient souvent à l’inspiration : « Trouver du travail, c'est du travail. Il faut pouvoir s'inspirer de ceux qui ont réussi pour transformer sa recherche en succès ».



​« Du travail, il y en a, mais le cadre reste à construire »



​Interrogé sur le paradoxe d'un pays où le chômage est élevé alors que les besoins de développement sont immenses, l'expert apporte une nuance de taille. Selon lui, le travail existe, mais l’accès à l’emploi est freiné par des difficultés juridiques, sociales et contextuelles rencontrées par les entreprises.



​« Notre pays est en marche de développement, tout est à faire. Ce qui manque, c’est l’ingénierie et parfois les compétences pour accéder à un emploi de masse », analyse-t-il. Si la volonté des autorités et des entreprises est au rendez-vous, le défi reste désormais de bâtir le cadre adéquat pour transformer ce potentiel en emplois réels.



​En attendant, le Dakar Job Dating 2025 s'impose déjà comme une passerelle concrète pour réduire la fracture entre les talents sénégalais et le monde professionnel.



​C’est au nom de Monsieur Ahmadou Mustapha Njekk Sarre, Ministre de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et Technique, que le coup d’envoi a été donné. Ce rendez-vous, désormais incontournable, s'impose comme le pont indispensable entre les talents locaux et le monde de l'entreprise. Les chiffres de cette édition 2025 témoignent de l'ampleur du défi et de l'espoir suscité : 10 000 participants attendus, 50 entreprises et institutions mobilisées. Un objectif de plus de 3 000 opportunités d'emplois et de stages.



​Dans le discours inaugural, le représentant du Ministre a insisté sur une conviction forte du Gouvernement : l'emploi est le fruit d'une construction collective. Cette stratégie repose sur un triptyque essentiel : Le dialogue permanent entre les centres de formation et les employeurs.



​Le renforcement des partenariats public-privé



​L’innovation dans les dispositifs d’insertion pour transformer les compétences en carrières réelles. « Le Dakar Job Dating n’est plus un simple événement ; il est le symbole de notre capacité collective à rapprocher les talents des opportunités », a souligné le représentant du Ministre, saluant au passage le travail de l'ACP, partenaire organisateur.



​Un appel direct aux jeunes et aux recruteurs



​Le salon ne se limite pas à des stands d'exposition. Avec des espaces de Job Dating, des panels thématiques et des ateliers pratiques, il se veut un laboratoire de solutions. ​Le Ministre, par la voix de son représentant, a lancé un appel vibrant à la jeunesse : « Osez faire valoir vos compétences, osez entreprendre et osez transformer vos talents en solutions utiles pour notre pays ». Il a également réitéré le soutien de l’État au secteur privé, moteur de la création de richesses, en promettant de rester à l’écoute des besoins en compétences des entreprises.



​La participation active du Ministère de l’Emploi à ce salon s’inscrit dans une feuille de route claire, ​moderniser la formation technique pour l'aligner sur le marché, faciliter la rencontre directe entre recruteurs et candidats, promouvoir les politiques nationales d'insertion de manière transparente.

​En ouvrant officiellement le salon, les autorités ont formé le vœu que cette édition 2025 soit celle des "rencontres décisives", consolidant ainsi les bases d'une croissance inclusive pour le Sénégal.