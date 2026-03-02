Dakar : La police lance une vaste opération de désencombrement dans le centre-ville

La Brigade de lutte contre l'encombrement (BLCE) du commissariat central de Dakar a mené, le 27 février 2026, une opération visant à libérer les axes majeurs de la capitale. Mobilisant 16 agents et trois véhicules, cette intervention s'est concentrée sur l'enlèvement d'installations anarchiques et la libération de la voie publique dans des secteurs stratégiques tels que la place de l'Indépendance et les avenues de la République et Pasteur.



L'opération a permis la saisie d'un volume important de matériel encombrant les trottoirs, notamment des caisses de fruits, des chariots à café, ainsi que plusieurs bouteilles de gaz. Des bagages divers, incluant des sacs de vêtements et de chaussures, ont également été confisqués et consignés au commissariat central. Parallèlement à ces saisies matérielles, cinq mendiants de nationalité sénégalaise ont été interpellés par les forces de l'ordre.



Selon les services de police, le périmètre d'intervention a couvert les artères les plus névralgiques du centre-ville, incluant l'avenue Léopold Sédar Senghor et la corniche-Ouest. Concernant les individus interpellés, les autorités ont procédé à leur relâchement après une vérification rigoureuse de leur identité. Cette action s'inscrit dans la volonté permanente des autorités de fluidifier la circulation piétonne et d'améliorer l'image de la capitale.