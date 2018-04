Dakar - Les manifestants ont opté pour la guérilla

Les manifestants n'ont pas foncé "têtes baissées" vers les grilles de l'Assemblée nationale. Ils se sont organisés en groupes disparates dans les différents coins de la capitale sénégalaise pour attirer les forces de l'ordre.



Cachés dans les ruelles, ils surgissent par petits groupes et brûlent des pneus et réussissent le plus souvent à faire bouger les éléments des forces de l'ordre pointés dans les coins stratégiques.



Au marché Sandaga, sur les avenues Lamine Gueye et Ponty jusqu'à la place de l'Indépendance, c'est le même procédé, la même tactique de la guérilla qui consiste à se déplacer d'un point A vers un autre caché.



Cependant, cette stratégie n'a pas encore permis aux manifestants d'approcher la place Soweto où se déroulent les débats pour le vote du projet de loi sur le parrainage.