Éducation : le G7 durcit le ton et met en garde les inspecteurs d’académie contre le « forcing »

Réuni pour évaluer, son troisième plan d’action, le G7 (regroupant les syndicats les plus représentatifs) a réitéré son mot d’ordre de boycott des évaluations.
Selon les leaders syndicaux, le mot d’ordre de boycott des compositions est largement respecté sur l’ensemble du territoire national. Plus d'une dizaine d'Inspections d'Académie (IA) ont déjà procédé au report des épreuves.
Toutefois, le G7 pointe du doigt des tentatives de « forcing » dans certaines zones, notamment à Dakar, Sédhiou et Ziguinchor. Dans ces localités, les autorités scolaires tenteraient de maintenir les évaluations coûte que coûte.
Le G7 dénonce l’usage de personnel externe et non habilité pour assurer la surveillance des examens en remplacement des professeurs grévistes. « Si nous constatons que des personnels externes ont surveillé ces épreuves, nous allons tout simplement recycler les copies », a prévenu un secrétaire général membre du G7, sur la Rfm.
La stratégie de blocage est totale et s'articule autour de trois points que sont le refus de produire les sujets d'examen, le refus de corriger les copies et la rétention des notes : aucune note ne sera saisie ni rendue à l'administration.
Le G7 doit se réunir prochainement pour une session d’évaluation objective. Cette rencontre sera décisive pour « décliner les perspectives du combat » et décider de la suite du mouvement. Les syndicalistes rappellent aux Inspecteurs d'Académie qu'ils sont, eux aussi, les bénéficiaires potentiels des retombées de cette lutte pour l'amélioration de l'école publique.
Selon les leaders syndicaux, le mot d’ordre de boycott des compositions est largement respecté sur l’ensemble du territoire national. Plus d'une dizaine d'Inspections d'Académie (IA) ont déjà procédé au report des épreuves.
Toutefois, le G7 pointe du doigt des tentatives de « forcing » dans certaines zones, notamment à Dakar, Sédhiou et Ziguinchor. Dans ces localités, les autorités scolaires tenteraient de maintenir les évaluations coûte que coûte.
Le G7 dénonce l’usage de personnel externe et non habilité pour assurer la surveillance des examens en remplacement des professeurs grévistes. « Si nous constatons que des personnels externes ont surveillé ces épreuves, nous allons tout simplement recycler les copies », a prévenu un secrétaire général membre du G7, sur la Rfm.
La stratégie de blocage est totale et s'articule autour de trois points que sont le refus de produire les sujets d'examen, le refus de corriger les copies et la rétention des notes : aucune note ne sera saisie ni rendue à l'administration.
Le G7 doit se réunir prochainement pour une session d’évaluation objective. Cette rencontre sera décisive pour « décliner les perspectives du combat » et décider de la suite du mouvement. Les syndicalistes rappellent aux Inspecteurs d'Académie qu'ils sont, eux aussi, les bénéficiaires potentiels des retombées de cette lutte pour l'amélioration de l'école publique.
Autres articles
-
Météo du 02 au 03 février: un «temps doux» à Dakar, une forte chaleur annoncée à l’intérieur du pays (ANACIM)
-
Météo : l’ANACIM alerte sur une houle dangereuse du jeudi 05 février au vendredi 06 février 2026
-
Drame de l’émigration à Tivaouane : plus de 100 jeunes portés disparus en mer
-
Justice : Le Sénégal et le Groupe Africain font bloc pour une Convention sur les Crimes contre l’Humanité
-
Dakar : M. Sonko, un charretier de 34 ans, interpellé pour dépeçage d’un bœuf en état de putréfaction