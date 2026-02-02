Éducation : le G7 durcit le ton et met en garde les inspecteurs d’académie contre le « forcing »

Réuni pour évaluer, son troisième plan d’action, le G7 (regroupant les syndicats les plus représentatifs) a réitéré son mot d’ordre de boycott des évaluations.





Selon les leaders syndicaux, le mot d’ordre de boycott des compositions est largement respecté sur l’ensemble du territoire national. Plus d'une dizaine d'Inspections d'Académie (IA) ont déjà procédé au report des épreuves.



Toutefois, le G7 pointe du doigt des tentatives de « forcing » dans certaines zones, notamment à Dakar, Sédhiou et Ziguinchor. Dans ces localités, les autorités scolaires tenteraient de maintenir les évaluations coûte que coûte.



Le G7 dénonce l’usage de personnel externe et non habilité pour assurer la surveillance des examens en remplacement des professeurs grévistes. « Si nous constatons que des personnels externes ont surveillé ces épreuves, nous allons tout simplement recycler les copies », a prévenu un secrétaire général membre du G7, sur la Rfm.



La stratégie de blocage est totale et s'articule autour de trois points que sont le refus de produire les sujets d'examen, le refus de corriger les copies et la rétention des notes : aucune note ne sera saisie ni rendue à l'administration.



Le G7 doit se réunir prochainement pour une session d’évaluation objective. Cette rencontre sera décisive pour « décliner les perspectives du combat » et décider de la suite du mouvement. Les syndicalistes rappellent aux Inspecteurs d'Académie qu'ils sont, eux aussi, les bénéficiaires potentiels des retombées de cette lutte pour l'amélioration de l'école publique.