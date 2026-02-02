Drame de l’émigration à Tivaouane : plus de 100 jeunes portés disparus en mer

Le désespoir a envahi la commune de Darou Khoudoss, entre Diogo et Lompoul (commune de Tivaouane, Ouest). Depuis le 5 décembre dernier, une pirogue transportant plus d'une centaine de jeunes vers l'Espagne n'a plus donné de signe de vie. Les familles brisent le silence et supplient l'État d'intervenir.



Partis dans l'espoir d'un avenir meilleur, plus de cent jeunes garçons et filles ont pris la mer il y a maintenant plusieurs semaines. Depuis ce départ clandestin le 5 décembre, c'est le vide absolu. Aucune nouvelle, aucun contact, seulement l'immensité de l'océan et l'angoisse qui ronge les foyers.



« Dans le village, les gens sont désemparés. Ils ne peuvent plus ni manger ni dormir », a confié, Cyril Modusa, porte-parole des populations locales sur a Rfm. Face à cette disparition massive, les populations ne comptent plus leurs larmes. Elles interpellent directement l'État du Sénégal pour qu'il active la Marine Nationale afin d'entamer des recherches approfondies.



Les familles demandent une coordination d'urgence avec les autorités du Maroc, de la Mauritanie et de l'Espagne afin de pouvoir localiser l'embarcation ou, à défaut, obtenir des informations sur le sort de ces disparus.