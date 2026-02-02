Tribunal de Dakar : l'affaire Mame Mbaye Niang vs Sonko et Cie renvoyé au 11février

​Le Tribunal de grande instance de Dakar a ouvert, ce lundi 2 février 2026, un nouveau volet judiciaire opposant les deux figures politiques, Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang. cette fois-ci l'affaire concerne un terrain de la propriété foncière.



Dès l'ouverture des débats, le juge a prononcé le renvoi de l'affaire au 11 février prochain. Ce délai de dix jours doit permettre aux deux parties de fournir leurs armes juridiques.



​Selon Me Baboucar Cissé, conseil de Mame Mbaye Niang, ce report est purement procédural : ​« le dossier évoqué ce jour a été renvoyé au 11 février 2026. Les parties doivent prendre des écritures et communiquer les pièces sur lesquelles elles fondent leurs prétentions », a-t-il expliqué.