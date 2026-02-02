Tribunal de Dakar : l'affaire Mame Mbaye Niang vs Sonko et Cie renvoyé au 11février

Le Tribunal de grande instance de Dakar a ouvert, ce lundi 2 février 2026, un nouveau volet judiciaire opposant les deux figures politiques, Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang. cette fois-ci l'affaire concerne un terrain de la propriété foncière.
Dès l'ouverture des débats, le juge a prononcé le renvoi de l'affaire au 11 février prochain. Ce délai de dix jours doit permettre aux deux parties de fournir leurs armes juridiques.
Selon Me Baboucar Cissé, conseil de Mame Mbaye Niang, ce report est purement procédural : « le dossier évoqué ce jour a été renvoyé au 11 février 2026. Les parties doivent prendre des écritures et communiquer les pièces sur lesquelles elles fondent leurs prétentions », a-t-il expliqué.
