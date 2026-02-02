Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Météo : l’ANACIM alerte sur une houle dangereuse du jeudi 05 février au vendredi 06 février 2026



Météo : l’ANACIM alerte sur une houle dangereuse du jeudi 05 février au vendredi 06 février 2026
L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) a émis une alerte de houle dangereuse dans sa prévision publiée ce lundi 02 février 2026. Celle-ci est attendue du jeudi 05 février au vendredi 06 février à 12 heures.

Selon l’ANACIM, une houle dangereuse de secteur Nord-ouest, pouvant atteindre ou dépasser 2.5 mètres, intéressera le large à 60 km sur l’axe Saint-Louis et Cayar à partir du jeudi 05 février 2026 puis sur la Grande Côte et Dakar à partir du vendredi 06 février à 12 heures.

De forts vents au large des côtes sont également annoncés. Face à cette situation, les autorités météorologiques recommandent d’éviter toute sortie en mer, de redoubler de vigilance dans les zones côtières exposées et de respecter les consignes des autorités compétentes.
Autres articles

Charles KOSSONOU

Lundi 2 Février 2026 - 14:29


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter