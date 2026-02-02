Météo : l’ANACIM alerte sur une houle dangereuse du jeudi 05 février au vendredi 06 février 2026

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) a émis une alerte de houle dangereuse dans sa prévision publiée ce lundi 02 février 2026. Celle-ci est attendue du jeudi 05 février au vendredi 06 février à 12 heures.



Selon l’ANACIM, une houle dangereuse de secteur Nord-ouest, pouvant atteindre ou dépasser 2.5 mètres, intéressera le large à 60 km sur l’axe Saint-Louis et Cayar à partir du jeudi 05 février 2026 puis sur la Grande Côte et Dakar à partir du vendredi 06 février à 12 heures.



De forts vents au large des côtes sont également annoncés. Face à cette situation, les autorités météorologiques recommandent d’éviter toute sortie en mer, de redoubler de vigilance dans les zones côtières exposées et de respecter les consignes des autorités compétentes.