Dakar : Ousmane Sonko co-préside ce mercredi matin la 85ᵉ session du Comité exécutif de l’Union Parlementaire Africaine

La 85ᵉ Session du Comité exécutif de l’Union Parlementaire Africaine (UPA) s’ouvre ce mercredi 03 juin, à l’hôtel King Fahd Palace (Dakar). Cet événement, qui sera clôturé demain 04 juin, réunira plus d'une centaine de parlementaires (députés et sénateurs) en provenance de près de seize pays africains.



Dans une déclaration, mardi 02 juin, le Président de l’Assemblée nationale du Sénégal, Ousmane Sonko, avait adressé un message à ses paires et souhaité de voir les travaux «contribuent à faire avancer l’idéal panafricain» sur le continent, en proie à de nombreux défis.



Cette rencontre continentale est co-présidée par Ousmane Sonko et le Président du Sénat de la République démocratique du Congo (RDC) et président en exercice du comité exécutif de l'Union, Jean-Michel Sama Lukonde. Elle permettra, entre autres, de faire un examen et de valider les comptes de gestion de l’exercice 2025, d’analyser la mise en œuvre des décisions et recommandations adoptées lors des précédentes conférences de l'UPA et de faire des proposition des thématiques clés pour la prochaine (48ᵉ) Conférence de l’Union.