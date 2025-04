Dakar : Quatre (4) techniciens réseau de la Sonatel volent un câble de 13 millions FCFA et le bradent à 50 000 FCFA

Quatre (4) techniciens de la société Emitel (en collaboration avec Sonatel), ont comparu devant le Tribunal des flagrants délits de Dakar pour « vol en réunion commis la nuit en location de service. » Y. Diop, M. Fall, N. Niang et A. Cissé, des jeunes techniciens fraîchement intégrés à l’entreprise, risquent de compromettre leur carrière après avoir détourné un câble télécom d’une valeur de 13 millions de FCFA, revendu à seulement 50 000 FCFA.



Selon L’Observateur, le 17 mars dernier, alors qu’ils venaient de terminer leur journée de travail dans la Zone de Captage (quartier dakarois), les quatre techniciens ont décidé de prolonger leur mission jusqu’en soirée. Plutôt que de rentrer chez eux, ils ont déterré un câble enfoui entre deux égouts à Yoff et l’ont vendu à un acheteur improvisé. Mais leur plan a été rapidement démasqué. Un agent de Sonatel, témoin de la scène, a alerté les autorités. Après une tentative de fuite en voiture, leur véhicule de service a été intercepté par les agents de la Sagam, menant à leur arrestation.



Devant le tribunal, les accusés ont reconnu les faits, tout en minimisant leur responsabilité. Ils ont affirmé que « le câble était hors service et qu’ils n’avaient pas prévu de le vendre. » Ils ont expliqué qu’un passant leur aurait proposé 50 000 FCFA pour l’acquérir.



Cependant, leur argumentation a été rapidement contredite par M. Diouf, représentant de Sonatel, qui a précisé que le câble était toujours en service et essentiel à la connexion de nombreux clients. Il a également souligné que « plusieurs plaintes pour perte de réseau avaient été enregistrées au moment du vol ».



Estimant avoir subi un préjudice important, Sonatel a demandé 25 millions de FCFA en dommages et intérêts, justifiant cette somme par le coût d’achat du câble en France (21 000 euros, soit environ 13 millions de FCFA) ainsi que les pertes subies par la coupure du service.



Le procureur de la République a requis l’application stricte de la loi contre les techniciens, tandis que leurs avocats ont plaidé la clémence du tribunal, insistant sur leur jeune carrière et leur avenir compromis. Leur sort sera fixé le 9 avril prochain.