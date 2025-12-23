Vélingara : une dame percutée mortellement par un camion alors qu’elle sortait de chez elle

Un tragique accident a coûté la vie à une femme à Pakour, une commune située à l’extrême-est du département de Vélingara, plongeant la localité dans une profonde consternation. Selon des informations relayées par plusieurs médias, la victime identifiée sous le nom de Dado quittait son domicile conjugal lorsqu’elle a été mortellement heurtée par un camion gros porteur à quelques mètres seulement de chez elle. L’accident s’est produit alors qu’elle empruntait la piste latéritique qui traverse le village. Le véhicule, utilisé pour le transport de fanes d’arachide, entrait dans l’agglomération et circulait à faible allure, selon les témoins.



La victime a été évacuée en urgence vers le poste de santé du village. À son arrivée, l’infirmier-chef de poste n’a pu que constater le décès. La scène s’est déroulée sous le regard de son époux et de plusieurs proches présents au moment des faits.



Dado était une figure connue et respectée à Pakour. Elle occupait notamment les fonctions de présidente du Groupement féminin du quartier Sinthiang Kalilou, où elle s’investissait activement dans la vie communautaire.



La défunte a été inhumée le jour même, après la prière de 17 heures.