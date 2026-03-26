Dakar : Sonko préside le lancement du projet de construction d’un immeuble Waqf public au profit des Daara

Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko a présidé, ce jeudi 26 mars 2026, la cérémonie de lancement du projet de construction d’un immeuble Waqf public au profit des Daara (école coranique), selon un communiqué de la Primature.



Prévue au cœur de la capitale, cette infrastructure «traduit l’ambition de l’État du Sénégal de mettre en place un mécanisme efficace destiné au financement pérenne des Daara».