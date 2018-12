Dakar abrite les troisièmes Assises africaines de l’intelligence économique

Dakar abrite à partir de ce jeudi 13 décembre, les troisièmes Assises africaines de l’intelligence économique dont les deux premières éditions ont réuni chaque année, plus de 150 participants, autour d’une vingtaine d’experts de 15 pays africains au Maroc en juin 2016 et décembre 2017.



L’événement qui se tient du 13 au 14 décembre et reconnu comme le rendez-vous incontournable de la communauté de l’intelligence économique en Afrique est placé sur le thème de l’intelligence économique au cœur de la transformation digitale.



Ces Assises s’adressent plus particulièrement aux acteurs de l’intelligence économique, de l’influence, de la sécurité et du renseignement en Afrique, mais également les professionnels souhaitant développer leurs activités au tour des métiers de l’information et les décideurs africains du secteur public ou privé.