Dakar : cinq (5) individus arrêtés pour vol en réunion et recel, 16 pneus saisis par la police

La Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar a interpellé cinq (5) individus pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec usage de moyen de transport, complicité de vol et recel.



Selon la Police nationale, ces opérations ont également permis la saisie de seize (16) pneus de différentes dimensions, objets du vol, ainsi que d'un véhicule de type taxi-bagage de marque Citroën.



La même source rapporte que ces arrestations font suite à une plainte déposée par l'entité victime d'un vol commis au siège de son établissement. Les mis en cause ont été placés en garde à vue, et l'enquête suit son cours.

