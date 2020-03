Dakar : des ossements semblables à ceux d’un humain découverts à Ouest-foire

Des ossements semblables à ceux d’un humain ont été découverts lundi à Ouest-foire, dans un quartier à Dakar. La découverte qui a indigné plus d’un, a été faite dans un camion de ramassages d’ordures. Une enquête a été ouverte.



C’est aux environs de 13 heures que la fameuse découverte a eu lieu. Selon des témoignages recueillis par nos confrères de L’Observateur, les ossements en question avaient été enfouis dans un tas d’ordures déposé à la devanture des habitats.



Ainsi, le délégué du quartier a aussitôt avisé la gendarmerie. Les hommes du commandant Sangaré ont convenu d’apporter une attitude plus professionnelle, consistant à faire des examens. Les ossements ont été enveloppés dans un emballage approprié et acheminés dans un hôpital de la place aux fins d’examens poussés.



Cinq maisons ont été identifiées et certaines personnes ont été auditionnées par les pandores, qui attendent de recevoir, probablement ce mardi, les résultats des examens requis.