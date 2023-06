Dakar : des perturbations dans la distribution de l'eau ce samedi ( Communiqué)

La Sen'Eau, l'entreprise en charge de l'exploitation et de la distribution de l'eau potable en zone urbaine et péri-urbaine du Sénégal annonce des perturbations dans la distribution de l'eau potable ce samedi. Ce, à la suite des travaux de raccordement de nouvelles conduites.



Dans une note rendue public, elle cite les zones qui seront impactées. Il s'agit des quartiers comme Grand Yoff, Bastos 1 et 2, Khar Yalla, Arafat, Cité millionnaire, Castors et Derkelé.



Toutefois, la société informe qu'"un dispositif de camions citernes sera mis en place pour soulager les zones les plus impactées".