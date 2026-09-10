Épargne formelle au Sénégal : Seuls 9 % des adultes bancarisés, le gouvernement lance la riposte

Le ministère de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire (MMESS) a officiellement lancé une campagne nationale d’éducation financière grand public. La cérémonie de lancement a été présidée par Mamadou Ndiaye, Directeur de cabinet du ministre de la Microfinance, en présence des responsables de la Direction de la Microfinance et de l’Inclusion financière (DMIF) et du Fonds d’impulsion de la microfinance (FIMF). L'initiative ambitionne de renforcer la culture financière des populations urbaines, périurbaines et rurales afin d'en faire un levier de développement économique endogène.



Cette campagne s'inscrit directement dans les orientations de l'Agenda national de transformation Sénégal 2050 et de sa première phase opérationnelle, la Stratégie nationale de développement (SND) 2025-2029. Bien que les encours de dépôts dans les Institutions de microfinance (IMF) soient passés de 421 milliards de FCFA en 2021 à 590,4 milliards de FCFA au début de l'année 2025, le diagnostic révèle un faible niveau d'épargne formelle, avec seulement 9 % des adultes sénégalais titulaires d'un compte d'épargne formel.



Actuellement dans sa seconde phase, le Programme d’éducation financière s'appuie sur une démarche multimodale combinant diffusion médiatique et actions de proximité via des relais communautaires. Conçue avec le concours d'experts du Cabinet Imagine, la campagne aborde des modules pratiques axés sur la gestion du budget familial, la maîtrise de l'endettement, la négociation des conditions financières et la planification de l'épargne, dans l'optique d'accroître l'efficacité du secteur de la microfinance et de soutenir la résilience économique des ménages.