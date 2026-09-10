De GaindeSat-1A à Paris : le Sénégal s'impose parmi les pionniers du spatial en Afrique

Le Sénégal confirme ses ambitions dans le secteur spatial mondial avec la participation du directeur général de l'Agence sénégalaise d’études spatiales (ASES), Maram Kairé, au premier Sommet international sur l’espace, organisé les 9 et 10 septembre 2026 au Grand Palais à Paris. Invité par le président français Emmanuel Macron, le responsable représente la délégation sénégalaise au milieu de près de 120 représentations étrangères et environ 2 000 acteurs politiques, industriels et scientifiques.



Consacré aux enjeux de sécurité, de compétitivité économique, de gouvernance responsable et d'exploration, cet événement voit le directeur général de l'ASES intervenir dans deux panels de haut niveau axés sur les océans et le développement du secteur spatial africain. Pour l'ASES et la diplomatie française, cette invitation consacre le positionnement de Dakar parmi les acteurs africains les plus engagés dans l'écosystème spatial international.



Cette présence au sommet mondial s'appuie sur plusieurs jalons technologiques et institutionnels franchis par le pays, notamment le lancement en août 2024 de GaindeSat-1A, premier satellite national, l'adhésion à l'Alliance Space4Ocean, le projet « Space Valley » et le développement du premier observatoire astronomique national. L'événement prolonge également le partenariat stratégique signé le 20 juin 2025 au Salon du Bourget entre l'ASES et le Centre national d’études spatiales (CNES) français, ciblant l'observation de la Terre appliquée à l'agriculture et à la gestion des catastrophes.