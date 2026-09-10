Éducation : la COSYDEP publie son rapport sur les examens 2026

La Coalition des organisations en synergie pour la défense de l’éducation publique au Sénégal (COSYDEP) a présenté ce jeudi son rapport d’analyse des résultats des examens scolaires (CFEE, BFEM, Baccalauréat) de la session 2026. Axé sur le thème « Apprendre de l’année 2025-2026 pour mieux réussir 2026-2027 », le document formule plusieurs recommandations stratégiques, appelant à renoncer aux politiques éducatives uniformes au profit d'un accompagnement adapté aux réalités de chaque académie et d'un pilotage fondé sur les données.



Le rapport met en évidence une progression globale des résultats, avec un taux de réussite de 94,49 % au CFEE, 83,05 % au BFEM et 55,01 % au Baccalauréat. La COSYDEP nuance toutefois ces indicateurs : la hausse au CFEE s'explique par la suppression du concours d'entrée en sixième, tandis que les seconds groupes de rachat ont fortement pesé sur le bilan final (gain de près de 30 points au BFEM et 50,9 % d'admis issus du second groupe au Baccalauréat). Par ailleurs, l'étude souligne le déséquilibre persistant des filières au Baccalauréat, où les séries littéraires concentrent 82,9 % des candidats contre 15,5 % pour les séries scientifiques et techniques.



L'analyse de la société civile révèle également d'importantes disparités territoriales. Les académies de Kédougou, Kolda, Matam, Tambacounda et Saint-Louis figurent parmi les plus performantes et sont proposées comme modèles de bonnes pratiques, alors que Kaffrine, Sédhiou, Louga, Diourbel et Pikine-Guédiawaye sont identifiées comme des « académies prioritaires » nécessitant des plans de remédiation intensifs. Pour redresser le système, la COSYDEP préconise l'instauration d'un suivi longitudinal des cohortes du primaire au secondaire, le renforcement du cycle fondamental (quantum horaire, effectifs réduits), ainsi que la mise en place urgente d'un tableau de bord de suivi axé sur la performance et l'équité.