Productivité énergétique : Mame Coumba Ndiaye annonce des objectifs supérieurs aux caps fixés par l'UA

Mame Coumba Ndiaye, directrice générale de l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie (AEME), a annoncé ce jeudi à Dakar que le Sénégal dispose des leviers stratégiques pour accroître sa productivité énergétique de 70 % d’ici 2050 et de 100 % à l’horizon 2063.



S'exprimant lors de l'ouverture de l'atelier de partage des résultats de la Stratégie nationale d’efficacité énergétique et de son plan d’action (NEESAP), la responsable a souligné que ces projections dépassent les objectifs fixés par l'Union africaine pour le continent, établis à 50 % d'ici 2050 et 70 % en 2063.



Selon la directrice générale de l'AEME, la feuille de route s’appuie sur 26 actions sectorielles identifiées dans le cadre de la Stratégie de maîtrise de l'énergie (SME). Ces mesures doivent générer des économies cumulées de 29 109 gigawattheures (GWh) sur la consommation finale d’énergie du pays sur la période 2026-2035.



Mame Coumba Ndiaye a précisé que cette démarche, menée avec l'assistance technique de la Commission africaine de l'énergie (AFREC), permet de réactualiser la SME à l'horizon 2050 en l'alignant sur l'Agenda national de transformation « Vision Sénégal 2050 ». Elle a enfin indiqué que les prochaines étapes porteront sur la vulgarisation du plan d'action et la recherche de financements, notamment à travers l'organisation d'une table ronde avec les bailleurs de fonds.