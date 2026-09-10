Escroquerie en ligne : Le ministère de l’Urbanisme alerte sur un faux site et appelle à la vigilance

Le ministère de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires alerte le public sur la circulation d’un faux site internet présenté comme une plateforme officielle de ses services.



Dans un communiqué, le ministère indique que le site pnapv-sn.com, largement relayé sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et WhatsApp, utilise frauduleusement son nom, son image et son autorité pour inciter les citoyens à effectuer des « réservations » ou des inscriptions administratives.



Le ministère dément formellement tout lien avec cette plateforme, qu’il qualifie de « tentative d’arnaque, d’escroquerie et de phishing ». Il appelle les citoyennes et citoyens à ne communiquer aucune « donnée personnelle ni à effectuer aucun paiement à travers cette plateforme ».



Face à la gravité de la situation, le ministère recommande également de ne pas cliquer sur le lien concerné. Il précise avoir déjà saisi les autorités compétentes en matière de cybercriminalité ainsi que les organes de régulation, en vue du démantèlement du dispositif, de l’identification et de la poursuite de ses auteurs conformément aux lois et règlements en vigueur.



Le département ministériel décline, par ailleurs, toute responsabilité concernant les éventuels préjudices liés à l’utilisation de cette fausse plateforme. Il invite les personnes ayant été approchées ou victimes de cette tentative d’escroquerie à se rapprocher rapidement des services de police ou de gendarmerie les plus proches pour signaler les faits.



Enfin, le ministère réaffirme sa volonté de protéger les usagers des services publics contre les différentes formes d’escroquerie en ligne.