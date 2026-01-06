Dakar : fermeture temporaire de l’avenue Blaise Diagne à partir du 15 janvier pour les travaux des JOJ 2026

Dans le cadre du démarrage des travaux de mise à niveau et d'aménagement de la voirie située à proximité des infrastructures sportives des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) 2026 pilotés par ministère des Infrastructures à travers Ageroute Sénégal, le préfet du département de Dakar, Cherif Mouhamadou Makhtar Blondin Ndiaye informe les populations et les usagers de la route l’entrée en vigueur de nouvelles mesures.



Selon un communiqué publié ce 6 janvier, à compter du jeudi 15 janvier 2026, l'avenue Blaise Diagne sera temporairement fermé, le tronçon compris entre le Rond-Point de l'Hôpital Abass Ndao et la Rue 11 de la Médina la mise en circulation en double sens, sur une voie, du Boulevard de la Gueule tapée.



Afin de faciliter les déplacements, les usagers sont invités à emprunter les rues 22 et 6 de la Médina comme itinéraires de déviation. « Un dispositif de signalisation approprié sera déployé, avec l'appui des unités de la Police et des agents de régulation de la circulation, afin d'assurer l'effectivité et le respect des mesures arrêtées », précise le communiqué.



Par ailleurs, les automobilistes sont appelés à faire preuve d'une vigilance accrue à l'approche de la zone des travaux, à se conformer strictement à la signalisation temporaire mise en place, à respecter strictement les limitations de vitesse ainsi que l'ensemble des consignes de sécurité.



Le Préfet du département de Dakar, le ministère des Infrastructures et l'Ageroute Sénégal remercient les populations pour leur compréhension et renouvellent leur engagement commun en faveur de l'amélioration durable de la mobilité des usagers de la route, conclut le communiqué.